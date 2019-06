Wanneer verdedigen sexy wordt: deze Europese landen hebben een toekomstige Ramos, Chiellini of Kompany

De kwalificatiecampagne voor het Europees kampioenschap voetbal in 2020 is in volle gang, terwijl de eerste editie van de Nations League erop zit met Portugal als winnaar. In de finale tussen Portugal en Nederland liep nogal wat verdedigend talent rond. Verdedigers zijn tegenwoordig grof wild op de transfermarkt en nogal wat Europese landen hebben momenteel een potentiële wereldtopper/kapitein rondlopen à la Sergio Ramos, Giorgio Chiellini of Vincent Kompany.