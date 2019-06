Voormalige Miss Metal is Belgisch kampioen ultralopen: “Een jaar lang veel opgeofferd, de voorbije twee weken stond ik op ontploffen”

Zingem -

100 kilometer in 9 uur en 2 minuten: Adinda Vetsuypens is in een bijzonder straffe tijd Belgisch kampioen ultralopen geworden. Exact tien jaar nadat de 36-jarige vrouw uit Kruisem verkozen werd tot Miss Metal en precies een jaar nadat ze besliste de uitdaging aan te gaan. “De voorbije twee weken stond ik op ontploffen”, vertelt ze aan onze redactie.