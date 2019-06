Organisator ‘Roze Donderdag’ slachtoffer van zinloos geweld: “Een kopstoot, vanuit het niets”

Gent - Toon Porrez, uitbater van A-Pluss in de Belfortstraat en organisator van ‘Roze Donderdag’ op de volgende Gentse Feesten, is zaterdagnacht het slachtoffer geworden van zinloos geweld. “Een kopstoot. Vanuit het niets. Dat wil ik niet in mijn stad. In geen enkele stad.”

Foto: rr

Porrez had net de deur van zijn zaak A-Pluss gesloten en zou nog platen gaan draaien in café Plansjee, 100 meter verderop in de Hoogpoort. “We wandelden met drie vrienden door de straat. Plots werden we ingehaald door een man. Van het Zuiderse type, laat het me daarop houden. Hij keek naar mij en gaf me een kopstoot. Ik ging meteen tegen de grond.”

Porrez hield er een blauw oog en een afgebroken tand aan over. Of het over homohaat ging, weet hij niet zeker. “Maar die man zal wel gezien hebben dat we uit de A-Pluss kwamen.”

Serieuze impact

De man is nog steeds onder de indruk van wat gebeurd was. “Je hoort en leest er vaker over. Maar dan is het ver-van-je-bed-show. Nu ben ik voor het eerst slachtoffer. Dat heeft een serieuze impact op je.”

Deze week maakte Porrez bekend dat hij tijdens de Gentse Feesten ’Roze Donderdag’ organiseert op het Sint-Baafsplein. “Dat wordt een feest waar iedereen samen moet kunnen feesten. Brandend actueler kan het thema na dit helaas niet zijn. Maar ik blijf de hoop koesteren dat ik op een dag wakker mag worden in een wereld waar iedereen elkaar graag ziet.”