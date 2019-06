Extreem zeldzame albino-orka gefilmd

Wetenschappers hebben vorige maand een extreem zeldzame witte orka gefilmd voor de kust van Canada. Het was al meer dan tien jaar geleden dat er nog een albino-orka opdook in de provincie Brits-Columbia. “Ik dacht eerst dat de lichtinval me parten speelde”, aldus Val Watson, die getuige was van de unieke gebeurtenis. “Maar op foto’s was het duidelijk te zien dat het om een witte orka ging.” De oorzaak van de unieke tint van de walvis is niet bekend. In 2012 werd een andere albino-orka gefilmd nabij de Russische Komandorski-eilanden.