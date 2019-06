Voor één keer geen mama’s in de buurt: geschminkte papa’s vlechten haren van dochters

Diest - Papa’s die de haren van hun dochters vlechten, papa’s op de schminkstoel, of papa’s met hun kinderen op het springkasteel: zondag was het allemaal mogelijk in recreatiedomein de Halve Maan in Diest, tijdens Vaderklapdag. Mama’s waren er niet toegelaten.

Het Diestse recreatiedomein Halve Maan liep zondag vol papa’s uit heel Vlaanderen, samen met hun spruiten tussen 2 en 12 jaar. Verplicht in de bagage voor het weekend: een tentje, om samen de nacht door te brengen.

De Vaderklapdag is de apotheose van Vaderklap.be, de eerste blog van een voor jonge papa’s in Vlaanderen. Het platform is een idee van Pieter Declercq (32) en van Dimitri Desender (35), die in Diest hun derde editie van de papadag serveerden. “Bij de start in 2017 namen zo’n vijftigtal papa’s deel”, vertelt Declercq. “Nu zijn we met meer dan honderd vaders en zowat 150 kinderen.”

Er was veel leuke animatie op de evenementenweide: pret voor papa én kinderen op het springkasteel, papa en zoon of dochter in een sumoworstelpak, samen met plantjes aan de slag of gezellig boekjes lezen, het kon allemaal. Helemaal in de wereld van de kinderen zaten de papa's die er niet voor terugschrokken om zich te laten schminken.

Geen ontbijt op bed

Dries Vandenbroeck uit Langdorp (Aarschot) was er voor het eerst bij, samen met zoon Cas (3). “Mijn vrouw heeft me ingeschreven”, zegt hij. “Ik was meteen laaiend enthousiast. Ik keek er al lang naar uit om eens met mijn zoon in een tent te slapen. Nu hebben we hier samen drie soorten basilicum geplant in een potje. Goed voor het tuintje thuis. Daar steekt Cas ook graag de handen uit de mouwen.””

Freddy Verschoore uit Meerbeke, aanwezig met dochter Amber (8) en zoon Arthur (5), probeert intussen de haren van dochterlief te vlechten. Dat is moeilijker dan het lijkt: “Het doet pijn als hij mij de haren kamt”, zegt dochter Amber. Maar papa krijgt gelukkig professionele hulp.

Bart Dobbelaere uit Diest ligt samen met zoon Daan (5) in een boekje te neuzen. “Vaderdag betekent voor mij normaal ontbijt op bed. Dat is er deze keer niet bij”, zegt hij met een knipoog.