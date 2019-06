Zorgnet-Icuro vraagt versoepeling van personeelsnorm, minister Vandeurzen heeft daar oren naar

Zorgnet-Icuro vraagt om op korte termijn tijdelijk de personeelsnorm te versoepelen. “Op die manier kan ook ander personeel dan verpleegkundigen en zorgkundigen worden ingeschakeld voor de zorg van ouderen”, aldus de zorgkoepel. “De vraag van Zorgnet-Icuro is ons al enige tijd bekend en we hebben te kennen gegeven dat we naar hun ideeën oren hebben”, zo laat Nico Krols, de woordvoerder van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) weten.