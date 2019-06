‘Respectloze’ fan die Turkse speler een afwasborstel onder de neus duwt, blijkt… een Belgische toerist te zijn

De rel tussen IJsland en Turkije omtrent de ontvangst van de Turkse nationale ploeg op de luchthaven van Reykjavik heeft een onverwachte wending gekregen. De zogezegde IJslandse fan die op de luchthaven van Reykjavik een afwasborstel onder de neus van een Turkse speler duwde, blijkt een jonge Belg te zijn. Turkse fans hebben intussen zijn identiteit achterhaald en dat bleef niet zonder gevolgen voor Corentin Siamang: de 26-jarige Belg zag zijn facebook- en instagramaccount gehackt door Turken en ontving intussen ook al heuse doodsbedreigingen.

Turkije speelt morgen als leider in groep H op het veld van IJsland. De Turken klopten afgelopen zaterdag nog wereldkampioen Frankrijk met 2-0 en reisden dan gisteren ook vol vertrouwen af naar IJsland. Na een vlucht van meer dan zes uur moesten de Turken nog drie uur wachten vooraleer ze de IJslandse douane konden passeren, onder anderen omdat de bagage van de Turken heel grondig werd onderzocht. Te grondig, volgens de Turken. Vervolgens werden de Turken in de luchthaven zelf ook nog opgewacht door een bonte meute journalisten.

Corentin Siamang.

Onder hen dus Corentin Siamang, een landgenoot die op het punt stond IJsland te verlaten en in de luchthaven aan het wachten was op zijn vlucht. Hij duwde prompt een afwasborstel onder de neus van een Turkse speler. De beelden gingen al snel de wereld rond en leiden in Turkije tot verontwaardigde reacties. Siamang deed al snel zijn verhaal op facebook. “Tijdens het wachten op mijn terugvlucht,merk ik dat de Turkse nationale voetbalploeg net geland is”, aldus Siamang op zijn eigen facebookpagina. “Ik doe me voor als journalist met een ‘echte’ microfoon. Het lukt en ik loop zo voorbij het veiligheidspersoneel.”

Tot zover de grap! Maar in Turkije konden ze duidelijk niet lachen met het voorval. Siamang: “Alleen denken de Turkse journalisten dat ik hun kapitein interview met een afwasborstel. Schandaal! Het wordt meteen opgepikt in haast alle Turkse media. Plots ben ik het hoofditem op CNN Turkije en sta ik met mijn hoofd op de voorpagina van hun belangrijkste sportblad, zelfs de Turkse buitenlandminister tweet er over.”

Doodsbedreigingen

Het duurt dan ook niet lang of het Facebook-account van Siamang wordt gehackt en volledig overgenomen door Turkse hackers. Siamang kreeg dan ook de nodige verwensingen over zich heen en zelfs doodsbedreigingen aan zijn adres. Onze jonge landgenoot probeert zijn actie nog te relativeren.

Zijn FB-account werd meteen gehackt.

“Weet wel dat ik echt niets te maken had met de drie uur vertraging die de ploeg heeft opgelopen. Laat ons wel kalm blijven. Ik heb het louter als grapje bedoeld en ik wou er zeker niemand mee kwetsen. Er is trouwens geen wet die me verbiedt iemand met een afwasborstel te benaderen. Ik heb hem ook gewoon de vraag gesteld ‘hoe hij zich voelde na die grootse zege tegen Frankrijk’.”

Siamang krijgt wel morele steun uit Franse hoek. De Fransen waren niet te spreken over de Turkse fluitconcerten afgelopen zaterdag tijdens het spelen van het Franse volkslied.