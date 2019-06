In het Torhoutse centrum is streetartproject Kaleidoscope geopend. Liefst 22 kunstwerken, waarvan twee reusachtig groot, fleuren voortaan het straatbeeld op. “Dit is grote kunst”, zegt pater Leon Catrycke, die model stond voor een van de werken.

Het was Michiel Mestdagh, hoofd van de dienst Vrije Tijd in Torhout, die het idee voor het streetartproject aanbracht. Als Oostendenaar is hij vertrouwd met The Crystal Ship, het streetartproject dat ...