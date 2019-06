Helikopter stort neer op gebouw in hartje Manhattan: één dode

In New York is een helikopter neergestort op het dak van een gebouw in hartje Manhattan, waar er veel wolkenkrabbers zijn. Dat heeft de brandweer op Twitter laten weten. Daarbij is één persoon om het leven gekomen.

De straten rond het gebouw zijn afgezet door de politie, die massaal ter plaatse is. Volgens Andrew Cuomo, gouverneur van de staat New York, had de helikopter geprobeerd een noodlanding uit te voeren boven op de wolkenkrabber. Daarbij brak brand uit, maar de brandweer heeft die intussen onder controle.

De crash deed zich voor in de onmiddellijke nabijheid van Times Square. Op het moment van het ongeval regende het in New York. De wolken hingen zo laag dat de toppen van de wolkenkrabbers niet te zien waren.