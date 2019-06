Autistische jongen uit Schaarbeek vermist: wie zag Aryan (8)?

Schaarbeek - De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor de achtjarige Aryan Khan. De jongen heeft zijn ouderlijke woonst in de Rogierlaan in Schaarbeek maandagmiddag verlaten, maar sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. De jongen is autistisch en communiceert alleen met familie.

Aryan verliet de woning in Schaarbeek maandag rond 11.30 uur. “Hij is vertrokken op een rode mini-fiets, met achteraan stabilisatiewieltjes”, klinkt het bij de politie.

De jonge Aryan is Pakistaan. Hij is ongeveer 1,30 meter groot en is normaal tot zwaar gebouwd voor een kind van zijn leeftijd. Hij heeft een rond gezicht, zwart haar en donkere ogen. Hij mist de bovenste snijtanden. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een gele broek en een kaki T-shirt met kap en zwarte kruizen erop.

Aryan is autistisch en communiceert niet met mensen buiten zijn familie. Hij spreekt alleen Pakistaans.

Hebt u de jongen nog gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800-30.300 of via Child Focus op het nummer 116.000. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.