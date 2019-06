Bondscoach ‘Robert’ Martinez verklapt aan Spaanse pers: “Voor mij is Hazard van het niveau Neymar of Mbappé”

Opvallend veel Spaanse journalisten maakten de oversteek naar het natte België om de Rode Duivels te volgen. De reden? Eden Hazard, de nieuwe smaakmaker van Real Madrid. En met wie kan de Spaanse pers beter een babbel opzetten dan met bondscoach Roberto Martinez. Al is het eigenlijk Robert, vertelde de bondscoach.

Ook de journalist van AS was het opgevallen: Roberto Martinez is een heer als het op zijn pr aankomt. Omdat de Spaanse pers tijdens het geprogrammeerde persmoment weinig vragen had kunnen stellen, stemde de coach van de Rode Duivels, tegen alle afspraken in, tot een apart gesprek met de Spaanse schrijvelaars. En natuurlijk ging het meteen over Eden Hazard, het thema dat Martinez in de ‘echte’ persconferentie liever probeerde te mijden.

Hoe hebt u Hazard zien evolueren sinds u met hem samenwerkt?

“De grootste vooruitgang heeft hij geboekt op het vlak van zijn persoonlijkheid. De grote verantwoordelijkheid die hij heeft gekregen binnen het team, wijst op zijn belang voor het team, een team dat als één van de beste generaties van dit land werd beschouwd en zich sinds het WK de gouden generatie mag noemen. Eden is binnen dit geheel de referentie, hij is de kapitein. Zijn klasse heeft het team toegelaten sereen te blijven wanneer dat nodig was, dankzij Eden bleven we onszelf op de momenten dat er veel op het spel stond. Emotioneel is hij heel stabiel, wat er op wees dat hij klaar was om deze groep te leiden.”

Is hij met zijn onbezorgde manier van spelen wel een echte leider?

“Toch wel! Eden is letterlijk en figuurlijk niet uit zijn evenwicht te halen. Zijn lichaamsbouw geeft hem de mogelijkheid om uit elke situatie te ontsnappen, langs links of rechts.”

Met zijn befaamde kont.

“Daar ligt zijn zwaartepunt. Dat ligt zodanig laag dat hij het kan gebruiken om te ontsnappen uit situaties waar andere spelers niet uit kunnen ontsnappen. Dat is een enorme kwaliteit die hij koppelt aan een uitstekend zicht op het spel. Dat geeft hem de mogelijkheid om bijna altijd de juiste beslissing te nemen, ook dicht bij het doel van de tegenstander. Hij laat zich ook nooit uit zijn lood slaan, ongeacht wat ze van hem vertellen. Hij is een kalm, geconcentreerd, sereen iemand. Heel begaan met zijn familie ook, net zoals hij heel begaan is met de groep.”

U praat haast als een vader over hem. Hebt u deze week de tijd gehad om met hem te spreken?

“Het spreekt voor zich dat Eden wilde weten waar het volgende hoofdstuk van zijn carrière zich zou afspelen. Het lag voor de hand dat er een oplossing moest komen aangezien hij nog maar één jaar onder contract lag. Of hij bleef bij Chelsea, of hij verhuisde van club. We zagen ook dat er iets stond te gebeuren maar het heeft hem nooit beïnvloed.”

Hebt u hem raad gegeven?

“Neen want deze situatie speelt al meer dan een jaar. Sinds het WK leven de geruchten en hij is er altijd kalm onder gebleven. Eden heeft een voorbeeld gegeven hoe je als speler heel respectvol kunt omgaan met een contract. Hij heeft altijd zijn uiterste best gedaan en heeft zijn contractsituatie altijd heel sereen benaderd.”

Hebt u met Zidane over hem gesproken?

“Dat is niet nodig want wat je ziet is wat je krijgt bij Eden. Eden heeft zich tot de laatste seconde gedragen als een speler van Chelsea. Vanaf nu is hij speler van Madrid maar hij heeft getoond hoe je de zaken respectvol kunt aanpakken.”

Is Zidane voor hem de geschikte trainer?

“Hij kijkt sinds zijn kindertijd op naar de speler die Zidane was. Met hem werken zal voor een menselijke band zorgen en vandaar kan je makkelijk beginnen te werken. Eden heeft doorheen zijn carrière in diverse landen gespeeld, hij zal dus geen aanpassingsperiode nodig hebben. Ook niet aan de nieuwe competitie. Hij paste zich als jonge jongen al heel snel aan aan het Franse voetbal en ook de fysiek veeleisende Premier League heeft hem nooit voor problemen gesteld.”

Hij wordt beschouwd als een speler die een ploeg kan dragen. Is hij van het niveau Neymar of Mbappé?

“Zie naar hoe hij op het WK heeft gepresteerd. Er waren spelers die met meer referenties naar het WK afzakten maar je moet zien welke invloed een speler heeft op een groep, de continuïteit van zijn prestaties. Als je een voorbeeld wilt van een speler die een groep naar een bepaald doel heeft geleid, dan moet je zien naar de rol van Eden op het WK, of de rol die hij speelde bij het winnen van de Europa League met Chelsea. Eden is een moeilijk te bespelen tegenstander, omwille van het ongelooflijke individuele talent maar ook door de manier waarop hij in een team integreert. Dat geeft hem altijd een voordeel tegenover om het even welke andere naam.”

Dus hij zit op het niveau van Mbappé en Neymar?

“Voor mij wel ja.”

Nog een vraagje, aangezien u recentelijk aan Barcelona werd gelinkt. Is het Roberto of Robert Martinez?

“Ik ben Catalaan, geboren in Balaguer. Daar noemen ze me allemaal Robert.”