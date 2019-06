COMMENTAAR. “De inspectie moet controleren, de onderwijsminister moet luisteren en richting geven op lange termijn”

FAST-teams. Het is een nieuwe trend in de onderwijswereld. Afgelopen zomer kondigde minister Crevits FAST-teams aan om scholen te helpen die met het M-decreet worstelen. Nu stelt de onderwijsinspectie voor om bredere FAST-teams op te richten die ze naar scholen stuurt waar de onderwijskwaliteit op de helling staat. Als rubberbootjes rond de logge tanker die onderwijs is.