Opmerkelijk: Standard gaat voluit op talentenjacht in Vlaanderen, Leye vervangt Ferrera

De beste jeugdspelers uit Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant trekken nu dikwijls naar Anderlecht, Gent of Club. Standard wil daar komaf mee maken. De Rouches gaan de jeugdacademie van Emilio Ferrera in Aalst steunen om Vlaams talent te rekruteren. Ferrera is in Luik niet langer assistent van Michel Preud’homme. Dat wordt Mbaye Leye.

Emilio Ferrera (51) is bij Standard een jaar lang de assistent en veldtrainer geweest die erg gewaardeerd werd door Michel Preud’homme. Hij verlichtte de taken van de hoofdcoach. Het bestuur wilde echter dat hij zich bijna uitsluitend zou gaan toeleggen op de Luikse jeugdwerking. Dat bleek een moeilijke bevalling, want eigenlijk wilde Ferrera ook betrokken blijven bij de A-ploeg. Na onderling overleg staat hij nu niet langer op de loonlijst van Standard.

Al wil dat niet zeggen dat Emilio Ferrera totaal niets meer zal betekenen voor de Rouches. De coach bereidt al maanden een eigen jeugdacademie voor in sportcomplex Osbroek in Aalst. Gediplomeerde coaches moeten er - zelfs op een synthetisch veld - talent van U8 tot U12 opleiden. Als alles volgens plan verloopt gaat Standard die academie voluit steunen.

De Rouches trekken nu te weinig talent uit Oost- en West-Vlaanderen en Brabant aan. Daar heersen Anderlecht, Club Brugge en AA Gent. Om hen te counteren wil Standard spelertjes de kans geven om zich officieel aan te sluiten bij de Luikse club, maar hen dichter bij huis te laten trainen in de academie van Ferrera. Na hun twaalfde kunnen de grootste beloften dan nog de overstap maken naar Sclessin en een internaat in Limburg. Het project staat in de steigers.

Derde pion uit Moeskroen

In Luik moest Michel Preud’homme dan wel een nieuwe assistent krijgen. Dat wordt opvallend genoeg Mbaye Leye (36). De Senegalese spits stopte onlangs met profvoetbal bij Moeskroen en wordt dus niet puur een voetbalanalist op de Waalse tv. Na een actieve Belgische carrière bij Zulte Waregem, Standard, Gent, Lokeren, Eupen en Moeskroen maakt Leye dus een comeback op Sclessin. Hij is na spelers Ammalah en Vojvoda (allebei aangebracht door makelaar Mogi Bayat) al de derde pion uit Moeskroen die deze zomer neerstrijkt in Luik. De rest van de technische staf van Standard blijft ongewijzigd.