Presteert je school niet goed genoeg? Het ‘fast team’ is al onderweg

Er moet een ‘fast team’ komen binnen de onderwijsinspectie om slecht presterende scholen sneller op te sporen en intensieve begeleiding op te leggen. Daarvoor pleit de onderwijsadministratie in haar nota voor de volgende Vlaamse regering. “In sommige scholen is de kwaliteit ondermaats en kan het zes jaar duren voor we dat detecteren”, zegt Lieven Viaene, topman van de onderwijsinspectie.

De kwaliteit van ons onderwijs daalt, daar is al eerder over bericht. Alleen zijn de problemen in de ene school groter dan in de andere. Achter hetzelfde diploma secundair onderwijs kan een fors niveauverschil schuilen. Om daar iets aan te doen, stelt de onderwijsadministratie voor om kordater in te grijpen in scholen die onderpresteren.

Het voorstel maakt deel uit van een lijvig document met 54 meer of minder uitgewerkte voorstellen die volgens de onderwijsadministratie in het regeerakkoord van de volgende Vlaamse regering moeten staan.

“Het gaat om scholen die niet voldoen aan de eisen van de Vlaamse overheid”, zegt Lieven Viaene , baas van de onderwijsinspectie. “Bijvoorbeeld omdat de leerlingen slecht presteren, waar het beleid zwak is of de begeleiding van leerlingen ondermaats.”

Op dit moment is het probleem vooral dat zwakke scholen te lang onder de radar blijven. Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) veranderde nochtans de regelgeving zodat scholen elke zes jaar een inspecteur over de vloer krijgen in plaats van om de tien jaar. “Voor die zwakke scholen is dat te weinig”, zegt Viaene. “Dat betekent dat de problemen zes jaar kunnen aanslepen.”

Een ‘fast team’ binnen de inspectie moet dan snel kunnen ingrijpen. “De inspectie zou de opdracht kunnen krijgen om een beperkte screening van alle scholen te doen om de zwakkere te detecteren”, zegt Viaene. “Of we gebruiken de bestaande data over zittenblijven en doorstroming naar het hoger onderwijs om een selectie te maken. Die scholen kunnen we dan extra inspecteren. Anderzijds: scholen die excellent presteren, hoeven we niet zo vaak te bezoeken.”

Crisisdirecteur

Als het van de onderwijsadministratie afhangt, krijgen de scholen die het niveau niet halen verplichte en intensieve begeleiding. Het voorstel is niet tot in de kleinste details uitgewerkt, maar sommige bronnen binnen de administratie spreken van een soort ‘crisisdirecteurs’ die tijdelijk het bewind overnemen.

Vraag is of de Vlaamse overheid daarmee niet te zwaar inbeukt op de vrijheid van onderwijs. “Dat willen we helemaal niet”, zegt Viaene. “Maar de vrijheid van onderwijs en de verantwoordelijkheid van een school moeten in evenwicht zijn. In sommige scholen is de kwaliteit gewoon ondermaats. Daar moeten we sneller kunnen optreden.”

Of de maatregel er daadwerkelijk komt, valt nog af te wachten. De partijen die de volgende Vlaamse regering zullen vormen, zijn niet verplicht om het advies van de administratie te volgen.