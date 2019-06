Weg met pap, hier met die brokjes: steeds meer ouders laten baby zélf eten

Geen pap meer inlepelen, maar je baby vanaf zes maanden zelf aan brokjes laten knabbelen. Die methode – het zogenaamde baby-led weaning – is in opmars bij Vlaamse ouders. In die mate dat Kind & Gezin er nu ook aandacht aan besteedt in haar nieuwste brochure over babyvoeding. “Ouders die eraan beginnen, moeten zich wel goed laten begeleiden”, zegt woordvoerster Leen Dubois.

Kersverse ouders die de nieuwste brochure van Kind & Gezin over babyvoeding openslaan, zullen daar voortaan ook een stukje tegengekomen over baby-led weaning. “Door de groeiende aandacht voor die methode hebben we besloten om het op te nemen in onze communicatie”, zegt woordvoerster Leen Dubois.

Het concept komt overgewaaid uit Groot-Brittannië, en betekent letterlijk ‘baby geleid spenen’. Het komt erop neer dat je kindje zelf de controle krijgt bij de overgang van melk naar vaste voeding. Normaal geven ouders tussen vier en zes maanden gepureerde voeding aan hun baby om geleidelijk over te schakelen naar meer vaste voeding. Bij baby-led weaning valt die tussenfase weg. “Vanaf zes maanden – wanneer de motoriek voldoende ontwikkeld is om te zitten, kauwen en grijpen – krijgt de baby meteen stukjes ter grootte van een volwassen vinger”, zegt kinderdiëtiste Rolinde Demeyer, die zich specialiseerde in de methode. “Het voordeel is dat je kindje zelf bepaalt wanneer het genoeg heeft. Als je pap inlepelt, bestaat het risico dat je je baby overvoedt.”

Volgens Demeyer – die haar twee kindjes ook op die manier leerde eten – zijn kindjes daardoor later minder moeilijke eters. “Ze hebben al sneller de pure smaken en verschillende texturen leren kennen”, zegt ze. “Het is de bedoeling dat je baby mee aan tafel zit met de rest van het gezin en mee eet. Eigenlijk kan je al alles aanbieden: stukjes aardappel, groenten, vis en zelfs vlees. Baby’s hebben ijzer nodig: dat kunnen ze uit een vingergrote reep biefstuk zuigen of uit ijzerrijke groenten halen.”

Verstikking

Wetenschappelijk bewijs dat baby-led weaning beter zou zijn dan de traditionele methode is er niet. Ze wordt eigenlijk aangeraden, noch afgeraden. Professor Yvan Vandenplas (VUB), gespecialiseerd in kindergeneeskunde en voeding, maant wel aan tot voorzichtigheid. “In principe zal een kindje een brokje waar het geen weg mee weet uitspuwen, maar je moet toch opletten dat het niet in de luchtwegen terechtkomt op gevaar van verstikking. Het is ook essentieel dat de gezinsmaaltijden, waar het kind mee van eet, voldoen aan de nutritionele behoeften van het kind.”

Vandaar ook dat Kind & Gezin in de brochure ouders vraagt om altijd toezicht te houden tijdens het eten en zich goed te informeren. “Ouders laten zich beter ook goed begeleiden”, zegt Dubois. “Door bijvoorbeeld de kinderarts of een diëtist.”