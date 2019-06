Blond kind met blauwe ogen? Hogere factor smeren

Drie keer meer gevallen van huidkanker in de jongste tien jaar. Met jonge kinderen als uitgesproken risicogroep: wie één keer zonnebrand opliep, draagt een leven lang een verhoogd risico mee. Met de zomersportkampen en waterpret in aantocht wordt daarom een nieuwe campagne opgestart. Eén die vooral (hoog)blonde kinderen met een bleke huid en blauwe of groene ogen extra wil zien smeren.