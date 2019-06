Rode Duivels maken zich geen zorgen om Schotland! En dat baart de bondscoach zorgen

De laatste loodjes. De Rode Duivels kijken ernaar uit, om dan definitief op vakantie te vertrekken. Schotland mag geen probleem zijn, maar bondscoach Roberto Martinez zou zichzelf niet zijn mocht hij niet overal Schotse wolfijzers zien.

Herinnert u zich nog 16 oktober 2012? Vincent Kompany scoorde de 2-0 tegen Schotland en stond luttele seconden daarna model voor de foto die de campagne naar het WK in Brazilië zou ondersteunen. Kompany onderaan en alle Duivels daarbovenop. Dat was de tijd dat we nog dolblij waren met een zege tegen de Schotten.

Op het gevaar af arrogant te klinken: hoe anders is het vandaag? Voor 27 van de 28 geselecteerde Rode Duivels – behalve voor Carrasco, want in China is de competitie volop bezig – is het de allerlaatste wedstrijd van het seizoen. Na dit interland-intermezzo is het tijd voor echte vakantie.

Niet uitverkocht

Ook voor de toeschouwers lijkt het hoog tijd dat het seizoen voorbij is. Gisteren waren er zo’n 33.000 tickets verkocht voor deze match. Dat is minder dan tegen Kazachstan en wetende dat er 3 à 4.000 Schotse fans een toegangskaart aanschaften, mag de voetbalbond blij zijn dat er niet net nu tegen een onbeduidende tegenstander met veel minder meereizende supporters wordt gespeeld.

Ach, echt warm loopt niemand voor deze wedstrijd. Ooit was Schotland een geduchte tegenstander. Toen de Schotten een vaste klant waren op WK’s. Ooit dus, nu niet meer. In september van vorig jaar liepen de Duivels in Glasgow nog simpelweg over Schotland heen: 0-4. In maart, dus nog niet zo heel lang geleden, verloren de Highlanders met 3-0 van Kazachstan. Ja, datzelfde Kazachstan dat zaterdag geen pepernoot raakte tegen de Duivels. Niemand maakt zich zorgen en precies daarover lijkt Roberto Martinez zich zorgen te maken.

Waarschuwende vinger

“In september was het een vriendschappelijke wedstrijd”, steekt de bondscoach een waarschuwende vinger op. “Dat moeten we altijd in het achterhoofd houden. Dat was een test voor hen. Ze probeerden wat dingen uit en namen risico’s. Ze hebben nu veel vertrouwen, want ze scoorden zaterdag tegen Cyprus in de laatste minuut, wat hen de overwinning bezorgde. Zo’n eerste zege onder een nieuwe bondscoach zorgt voor een boost.”

“Hun coach Steve Clarke is ervaren. Dat zag je meteen. De spelers stonden goed. Hij is een gentleman of the game. Hij was in het verleden als assistent van Kenny Dalglish, Gianfranco Zola, José Mourinho en Ruud Gullit bij veel clubs aan het werk. Hij kent veel stijlen en heeft daaruit zijn eigen stijl gekneed. Hij kan de spelers overtuigen om te doen wat hij vraagt.”

We begrijpen Martinez wel. De tegenstander zo oppompen om de eigen spelers wakker te houden. En ook om respect te tonen. Hij kan als bondscoach natuurlijk niet zeggen dat zijn Duivels die Schotten, met toch Champions League-winnaar Andy Robertson van Liverpool in hun rangen, zomaar eventjes gaan opeten.

Schots talent

“Ik overdrijf niet. Ze hebben veel jong talent. Dit Schotse team zal alleen maar sterker worden. Ryan Fraser van Bournemouth was na Eden Hazard de speler met de meeste assists in de Premier League. Robertson van Liverpool kent iedereen. Er zijn ook een paar jongens van Celtic, dat de treble won. Het is een team met veel spelers die het voorbije seizoen iets wonnen. Dat maakt je sterker. Kazachstan leek makkelijk omdat we de eerste twintig minuten al het verschil konden maken. Tegen Schotland wordt het moeilijker. Het wordt negentig minuten een stevige wedstrijd.”

Zijn toehoorders waren gisteren moeilijk te overtuigen van het “indrukwekkende” Schotland. Hoe zit dat met de spelers, op de drempel van hun vakantie? “Een jaar geleden had ik me zorgen gemaakt”, aldus Martinez. “Nu niet meer. Ik zie ze bezig op training. Dat is professionalisme ten top. Niemand vindt het normaal om in de ploeg te staan. Niemand vindt het normaal in de selectie te zitten. Ze gaan ervoor. Telkens opnieuw.”

21 op 21

En misschien nog een motivatiepuntje: bij winst hebben de Duivels 12 op 12. Met nog wedstrijden tegen San Marino (een zekere 6 op 6) en een thuismatch tegen Cyprus (3 punten) tellen de Duivels dan al virtueel minstens 21 op 21. Wetende dat de eerste twee van elke groep naar het EK 2020 gaan, mag je dan al je tickets boeken.

“Neen, we werken niet alsof het allemaal al zeker is”, zegt Martinez, tot in het uiterste beducht om achteruit te leunen. “Nu is het alleen de wedstrijd tegen Schotland die telt. Er zijn nog teams in deze groep, hoor. Neem Rusland. Het won alles sinds we ertegen speelden. Bovendien: eerste worden in de groep is ook interessanter dan tweede.”