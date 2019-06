N-VA-fractieleider: “VBO is kortzichtig”

“Een beetje langetermijnvisie zou het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) niet misstaan.” Dat zegt N-VA-fractieleider Peter De Roover in een reactie op het interview met VBO-topman Pieter Timmermans met deze krant afgelopen weekend. Daarin had Timmermans ervoor gepleit om de communautaire discussie in de frigo te steken, en dus niet zoals N-VA nu doet, het confederalisme op tafel te leggen. “Het verleden heeft bewezen dat niet je niet én communautaire kwesties én sociaaleconomische problemen kunt oplossen”, aldus Timmermans.

De Roover noemt die stelling “kortzichtig”. “Door het communautaire uit te stellen, maak je de economische uitdagingen net groter”, zegt hij. “De Belgische structuur maakt de uitvoering van een hervormingsbeleid nu quasi onmogelijk. Als je binnen die structuur blijft aanmodderen en om dogmatische reden het Belgische status quo blijft verdedigen, dan blokkeert elke hervorming die de Europese Unie en de OESO suggereren.” (pl)