Vakbond wil leraars ook vóór slechte evaluatie begeleiden

De Christelijke Onderwijscentrale (COC), de grootste onderwijsvakbond van Vlaanderen, wil voortaan leerkrachten die het moeilijk hebben actiever begeleiden. “Nu komen ze pas naar ons na een negatieve evaluatie, wanneer het kalf bijna verdronken is”, zegt secretaris-generaal Koen Van Kerkhoven. “Straks moeten ze op elk moment van hun loopbaan een beroep kunnen doen op ons.”

Vanaf volgend schooljaar stelt COC een voltijdse kracht aan voor die begeleidingen. “Het is de bedoeling leerkrachten een spiegel voor te houden en tips te geven om het werk opnieuw draaglijk te maken”, zegt Van Kerkhoven. “Anderzijds willen we ook naar de werkomgeving kijgen. Ligt de werkdruk op school bijvoorbeeld te hoog? Of is er een totaal gebrek aan teamwork? We krijgen vaak te horen dat er te weinig communicatie is tussen de directeur en zijn personeelsleden, dus vaak weet die niet goed waar de problemen zitten. Wij willen die dialoog met directie helpen aan te gaan.”

COC hoopt zo ook het lerarentekort mee in te dijken. “Te veel leerkrachten verlaten het onderwijs”, zegt Van Kerkhoven. “Het is hoog tijd om een tandje bij te steken.” (jvde)