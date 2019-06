Deze Tory’s strijden om het Britse premierschap In de rij voor de job van May

Premier worden, zo doe je dat

Michael Gove (51), minister van Milieu

Gove is de ideale kandidaat voor die conservatieven die vinden dat hun partij moet geleid worden door een pro-Brexit-politicus, maar niet door eentje zo voortvarend als Boris Johnson. En Michael Gove is ervaren, gematigd en braaf. Hoewel, in een interview met de krant The Daily Mail afgelopen weekend gaf hij toe dat hij, ruim twintig jaar geleden, cocaïne snoof. “Op meerdere gelegenheden. Het was een vergissing, ik wou dat ik het niet gedaan had.” Drugsgebruik blijft voor veel Britse conservatieven een taboe, maar toch heeft Gove, op Johnson na, de beste kaarten.

Boris Johnson (54), ex-minister van Buitenlandse Zaken, ex-burgemeester van Londen

Johnson moest eerder trouwens zelf al toegeven dat hij als jongeling cocaïne gebruikte. Theresa May legde vorig jaar zelfs een dossier aan over de narcotische en seksuele escapades van de man die het hardst van alle Tory’s aan de poten van haar stoel zaagde. Maar ondanks alles blijft hij torenhoog favoriet. Johnson is dan ook een enthousiaste Brexiteer. Toen hij dertig jaar geleden correspondent in Brussel was, maakte hij van vuilspuiterij over Europa zijn handelsmerk. “Het gaf me een vreemd machtsgevoel”, zei hij daarover.

Jeremy Hunt (52), minister van Buitenlandse Zaken

Jeremy Hunt heeft zijn kar gekeerd. Hij voerde in 2016 campagne om in de Europese Unie te blijven, maar heeft zichzelf ondertussen heruitgevonden als Brexit-fanaat die de EU vergelijkt met de Sovjet-Unie. Al wijst hij wel op de gevaren van een vertrek zonder akkoord. En het begint een trend te worden: ook Hunt gaf vroeger druggebruik toe. Hij dronk in India een cannabismilkshake.

Dominic Raab (45), parlementslid, ex-Brexit-minister

En, waarom niet, ook aspirant-partijleider Dominic Raab geeft toe dat hij vroeger cannabis rookte. “Dus ik geloof Michael Gove als hij zegt dat zijn druggebruik een vergissing was.” Raab is zo mogelijk nog eurosceptischer dan Boris Johnson – hij pleitte lang vóór 2016 al voor een Brexit – en positioneert zichzelf vooral als anti-establishment. Hij is ook geen vriend van Theresa May. Hij was minister van Justitie, zij ontsloeg hem. Daarna duidde ze hem wel nog aan als Brexit-minister, maar hij nam na een paar maanden ontslag omdat hij “niet met een zuiver geweten” achter haar Brexit-deal kon staan.

Sajid Javid (49), minister van Binnenlandse Zaken

Deze heeft geen drugs gebruikt, maar hij zegt dat hij misschien wel drugsdealer was geworden als hij niet was geslaagd in zijn Britse Droom. Sajid Javid vertelt graag dat hij de zoon is van een buschauffeur, een Pakistaanse immigrant die met maar 1 euro naar het VK kwam. Hoe hij in Noord-Bristol opgroeide “in de gevaarlijkste straat van Groot-Brittannië” maar het schopte tot zakenbankier en vervolgens tot prominente Tory, mét een trouwe schare volgelingen onder conservatieve parlementsleden.

Matt Hancock (40), minister van Volksgezondheid

De jongste mededinger naar de post van May. Hij afficheert zich ook graag zo: hij was het eerste Britse parlementslid met een eigen smartphone-app en wil de jonge kiezers aanspreken. Hancock kreeg zijn topjob na de stoelendans die Boris Johnson in gang zette met zijn ontslag als Buitenlandminister. Nu doet hij dus ook een gooi naar de allerhoogste post.

Mark Harper (49), parlementslid, ex-minister van Migratie

De grijze muis van de bende, maar dat is een voordeel, zegt Mark Harper. Hij profileert zich als die ene conservatieve politicus die niet besmeurd is door de controverses rond de regering-May en door haar onvermogen om voor een Brexit te zorgen. Hij heeft wel ook al zijn eigen kleine schandaaltje achter de rug. Vijf jaar geleden moest hij ontslag nemen als migratieminister toen bleek dat zijn poetsvrouw geen geldige verblijfsvergunning had.

Esther McVey (51), ex-minister van Werk

Alweer een minister die ontslag nam uit de regering van Theresa May uit onvrede met de Brexit-deal die ze onderhandelde met Europa maar niet door het Britse parlement krijgt. Esther McVey is een voormalige tv-presentatrice en een fanatieke Brexiteer die vooral electorale steun zoekt bij de werkmens die traditioneel voor Labour stemt maar het Verenigd Koninkrijk wel weg wil uit de Europese Unie. Als het van haar afhangt, vertrekt haar land op 31 oktober, deal of geen deal.

Rory Stewart (46), minister voor Internationale Ontwikkeling

En nog een laatste die een drugsonthulling heeft gedaan: Rory Stewart heeft toegegeven dat hij vijftien jaar geleden opium heeft gerookt, op een huwelijksfeest in Iran. En ook hij zegt: “Het was een domme vergissing.” Stewart is anders niet van de minste. Hij is diplomaat, auteur en professor aan Harvard University. Hij is ook een van de vele Tory-politici die vóór 2016 voor remain waren, maar na het Brexit-referendum van gedachten veranderd zijn.

Andrea Leadsom (56), parlementslid

Dé grote rivale van Theresa May. Ze streden in 2016 al tegen mekaar voor het conservatief leiderschap, maar toen schoot Leadsom zichzelf in de voet door te zeggen dat zij – als moeder – een betere premier zou zijn dan May, die geen kinderen kon krijgen. Leadsom, een felle voorvechtster van een harde Brexit, werkte actief mee aan de val van May vorige maand en hoopt haar nu alsnog op te volgen.