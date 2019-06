Massaprotest tegen wet die deur openzet voor Chinese inmenging

In februari vorig jaar vermoordde Chan Tong-kai (20), een student uit Hongkong, zijn vriendin Poon Hiu-wing (21). Ze waren in Taiwan. Zij had hem verteld dat ze zwanger was van een andere man, hij wurgde haar, dumpte haar lichaam in een valies langs de kant van de weg en ging terug naar Hongkong. Maar de man kan niet terechtstaan, omdat Hongkong geen uitleveringsverdrag heeft met Taiwan.

Dat zware misdadigers om die reden vrijuit gaan, kan niet langer zijn, vindt de regeringsleider, chief executive Carrie Lam. Dus legt ze woensdag een nieuwe uitleveringswet voor aan het parlement. Die laat in bepaalde gevallen ook uitleveringen toe aan landen waarmee Hongkong geen verdrag heeft. Net daar knelt de schoen. Want er bestaat ook geen uitleveringsverdrag met China, wegens weinig respect voor de mensenrechten. Hongkong werd in 1997 onafhankelijk van Groot-Brittannië en werd weer deel van China, maar behield een eigen politiek en juridisch systeem. Nu vrezen tegenstanders van de nieuwe wet dat de deur komt open te staan voor uitlevering van dissidenten en dat de grote broer zijn greep op het autonome Hongkong zal versterken.

Protestbeweging wakkergeschud

Die tegenstanders zijn met veel. Afgelopen zondag trokken honderdduizenden Hongkongers de straat op uit protest tegen het wetsvoorstel. De politie hield het op 240.000 betogers, volgens de organisatoren waren ze met een miljoen. Dat zou het de grootste manifestatie in ruim twintig jaar maken. Maar Carrie Lamb beweegt niet. Maandag liet ze weten dat ze vastberaden blijft om de uitleveringswet zo snel mogelijk in voege te laten gaan. Zodat de moordende student Chan Tong-kai in extremis alsnog aan Taiwan uitgeleverd kan worden. De manifestanten begrijpen haar initiatief verkeerd, zegt de chief executive. “Deze wet komt niet van de centrale volksregering van China. Ik heb van niemand instructies gekregen. Hongkong moet vooruit, wij willen geen toevluchtsoord zijn voor voortvluchtige misdadigers.”

Maar haar tegenstanders willen ook van geen wijken weten. Vijf jaar geleden legden massaprotesten Hongkong maandenlang plat. Die beweging voor meer democratie en minder Chinese inmenging lag op apegapen, maar lijkt nu weer helemaal wakkergeschud. Woensdag wordt alvast opnieuw geprotesteerd, in de hoop de nieuwe uitleveringswet alsnog tegen te houden.