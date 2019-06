Met de dood bedreigd na grap met afwasborstel

De commotie begon zaterdag op de IJslandse luchthaven Keflavi, waar de Turkse nationale voetbalploeg drie uur lang werd opgehouden en hun bagage ook uitgebreid werd onderzocht. Toppunt – volgens de Turken – was dat de spelers nadien ook nog eens werden opgewacht door een leger journalisten waarbij één iemand nogal opviel.

Een blonde, jonge kerel stelde de kapitein van de ploeg een vraag met een “wc-borstel” in zijn hand. Geen echte journalist, zo zou niet veel later blijken. En ook geen wc-borstel zoals Turkse media beweerden, maar een afwasborstel. Van niemand minder dan een Belgische toerist uit het Luikse, zo raakte zondagmiddag bekend. Turkse fans achterhaalden namelijk zijn profiel op Facebook onder de naam Corentin Siamang en vanaf toen was het hek van de dam. Zijn accounts werden overladen met duizenden haatberichten en zelfs regelrechte doodsbedreigingen.

Even voordat zijn account helemaal werd overgenomen, reageerde de landgenoot zelf in een uitgebreide Facebookreactie. “Ik heb iets ongelofelijks meegemaakt op IJsland. Tijdens het wachten op mijn terugvlucht zie ik dat de Turkse nationale voetbalploeg net geland is. Bij wijze van prank bedacht ik me voor te doen als journalist met een ‘echte’ microfoon... Ik slaag in mijn opzet en loop zo voorbij het veiligheidspersoneel. Alleen denken de Turkse journalisten dat ik hun kapitein interview met een wc-borstel. Schandaal! Het wordt meteen opgepikt in bijna alle Turkse media. Plots ben ik het hoofdnieuws op CNN Turkije en sta ik met mijn hoofd op de voorpagina van hun belangrijkste sportblad. De Turkse buitenlandminister tweet er zelfs over.”

Bizarre storm

De grap werd dus allerminst gesmaakt door de Turkse supporters en zelfs bepaalde prominente politici, die de afwasborstel aangrepen voor een internationaal relletje met IJsland. De Belg zelf begrijpt de commotie niet, en vindt het een spijtige zaak. Hij relativeert zijn actie en roept op tot kalmte. “Ik heb het louter als grapje bedoeld en ik wou er zeker niemand mee beledigen. Het is humor. Het was een simpele, propere afwasborstel. Er is toch geen enkele wet die me verbiedt om iemand met een afwasborstel te benaderen?”

Onze landgenoot wilde zondagavond niet meer persoonlijk ingaan op zijn grap. “Hij vertrouwt niemand meer”, zeggen zijn vrienden. “Het enige wat hij wilde doen, is een fake interview afnemen. Het was een grap, meer niet. Maar nu is hij in een bizarre storm terechtgekomen, die debiele proporties aanneemt. De Turken willen zijn vel.”