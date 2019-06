Apotheker niet onder de indruk van tweede overval in tien dagen: “Hij bedreigde me met een stuk spiegel, maar mijn duikersmes was nóg groter”

In Deurne is zaterdagochtend een 19-jarige overvaller opgepakt die een apotheker op de Herentalsebaan had bedreigd met een stuk spiegel waar hij een mes van gemaakt had. Dankzij de alerte apotheker kon de dader geklist worden. Het is de tweede keer in anderhalve week tijd dat apother Jan De Merlier bedreigd wordt met een mes. Ook toen werd de dader opgepakt.