Revelatie Timothy Castagne wellicht weg bij Atalanta Bergamo

De kans dat Timothy Castagne volgend seizoen nog bij Atalanta Bergamo speelt, wordt steeds kleiner. De 23-jarige flankspeler, tegen Kazachstan nog goed voor een basisplaats en een doelpunt, schermt met een pak aanbiedingen.

Tenminste, dat zegt zijn vader Pierre Castagne: “Tim heeft veel aanbiedingen. Met zijn makelaar leggen we die aan Timothy voor en hij zal kiezen. Hij maakt meestal de goede keuze, want hij doet dat altijd op een kalme manier. Crystal Palace? Hij heeft altijd gehouden van het Engels voetbal. Atalanta speelt volgend seizoen in de Champions League, maar in de Premier League heb je elke week een match alsof het de Cham­pions League is. We zullen zien.”

“We zullen zien”, zegt ook Castagne zelf. Zijn contract loopt nog tot 2021. Hij zou 20 miljoen euro moeten kosten. In 2017 verhuisde hij voor 6 miljoen euro van Genk naar Atalanta.