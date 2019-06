N-VA: “Jinnih Beels zou beter met haar beleid in de media komen en niet met postjes”

Antwerps schepen voor Onderwijs Jinnih Beels (SP.A) heeft afgelopen weekend nogmaals gezegd dat ze de burgemeesterssjerp van Bart De Wever (N-VA) wil nemen als hij minister-president wordt in de Vlaamse regering. “Ik zou liever hebben dat Beels met haar beleid in de media kwam en niet met postjes”, reageert Johan Klaps, fractieleider voor N-VA in de Antwerpse gemeenteraad.

Op verkiezingsdag droomde Beels luidop van het Antwerps burgemeesterschap en op zondag zette ze in het Eén-programma ‘De Zevende Dag’ haar ambities nog eens kracht bij. “Als Bart De Wever (de huidige burgemeester van Antwerpen) daadwerkelijk minister-president wordt, dan komt er een vacature vrij en die kunnen wij met SP.A perfect invullen”, aldus Beels. Maar het principe ‘opstaan is plaats vergaan’ geldt volgens N-VA niet in de politiek.

“Wij hebben in Antwerpen 23 zetels, SP.A heeft er 6: de machtsverhouding lijkt mij meer dan duidelijk”, zegt Klaps in ‘De Ochtend’ op radio 1. “Het is logisch dat het burgemeesterschap onze partij toekomt. Als een burgemeester plots minister wordt, zal hij ook vervangen worden door iemand van zijn eigen partij. Dat is toch de logica zelve!”

Geen woord

Ook begrijpt Klaps niet waar de ambities van Beels vandaan komen. “Het is nu de tweede keer dat we via de media moeten vernemen dat Jinnih haar zinnen heeft gezet op de burgemeesterssjerp. In de gemeenteraad is daar nog nooit over gesproken. Geen woord. Wij werken in Antwerpen goed samen met SP.A en daarom zou ik liever hebben dat Jinnih in de media komt met haar beleid, als schepen van Onderwijs, en niet met de strijd om postjes.”

Het gevecht om de sjerp is ook de Antwerpse oppositie niet ontgaan. Zo zei Filip Dewinter (Vlaams Belang) dat zijn partij bereid is om een nieuwe coalitie te vormen met N-VA. “Dat is absoluut niet aan de orde”, zegt Klaps. “Zoals ik zei, werken wij goed samen met SP.A en hebben we een stevig bestuursakkoord neergezet. Wij willen dat nu naar behoren uitvoeren. Er is geen enkele reden om een andere coalitie te gaan vormen.”