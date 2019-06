Nu wel met Thomas Meunier? Dit is de verwachte opstelling van de Rode Duivels in àllerlaatste wedstrijd van het seizoen

De Rode Duivels sluiten vanavond (20u45) hun seizoen af met een duel tegen Schotland in het Koning Boudewijnstadion. Dries Mertens kreeg tegen Kazachstan een trap, maar trainde gisteren alweer volop mee. Met iedereen fit zal Roberto Martinez niet veel veranderen aan zijn basiself. De verrassing zaterdag was dat Timothy Castagne in de plaats van Thomas Meunier aan de aftrap kwam.

België België Schotland Schotland Rode Duivels maken zich geen zorgen om Schotland! En dat baart de bondscoach zorgen

De bondscoach gaf aan dat Meunier tegen Schotland wel aan de wedstrijd begint. “De positie van flankspeler is heel veeleisend in ons systeem. Castagne maakte een bijzonder goede indruk op training, niet alleen nu, maar ook in de vorige interlands. Hij is enorm gegroeid. Hij weet nu hoe wij spelen en verdiende zijn kans. We kennen het niveau van Meunier en dat is hoog. Maar hij beëindigde het seizoen met wat fysieke problemen en had rust nodig, zeker met het oog op de wedstrijd tegen Schotland. Dan zal hij in principe volledig fit zijn.”

De hand van Martinez

De spelers hadden zondag op vaderdag vrijaf gekregen van Roberto Martinez en meldden zich gisteren dus opnieuw op het trainingscentrum in Tubeke. Opvallend: daar hoort steevast een handdruk bij voor de bondscoach. Anciens, zoals Romelu Lukaku en Toby Alderweireld, kiezen zelfs voor een schouderklopje of een losse handshake. Het toont allemaal wat voor een hechte groep de Spaanse coach heeft gesmeed en hoe close hij met zijn spelers is.

Hapklare brok?

Eden Hazard en co. haalden het zaterdag eenvoudig met 3-0 van een erg flauw Kazachstan, waardoor de Duivels na drie speeldagen met 9 op 9 prijken in EK-kwalificatiegroep I. Ook Schotland, dat op de openingsspeeldag met 3-0 verloor van Kazachstan, lijkt een hapklare brok. De Schotten wisten zaterdag Cyprus pas in de 89e minuut tegen het canvas te meppen (2-1) en tellen net als Rusland zes punten.

De verwachte basiself: Courtois; Alderweireld, kompany, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, Thorgan Hazard; Eden Hazard, Mertens, Lukaku

Foto: rr

Invallers:Mignolet, Sels, Van Crombrugge, Castagne, Mechele, Vermaelen, Dendoncker, Praet, Vanaken, Tielemans, Carrasco, Trossard, Batshuayi, Origi, Benteke, Chadli, Januzaj

Geblesseerd: Casteels, Boyata, Kabasele

Geschorst: niemand

Op 1 kaart van schorsing: Mertens