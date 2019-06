Franse bondscoach verklapt wie de volgende versterking van Real Madrid wordt: de “Mbappé der linksbacks”

De Franse linksachter Ferland Mendy wordt de volgende versterking van Real Madrid. Dat verklapte de Franse bondscoach Didier Deschamps maandag in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd die Frankrijk dinsdag speelt in Andorra.

“Twee jaar geleden speelde hij nog op het tweede niveau in Frankrijk en nu gaat hij voor Real Madrid voetballen. Hij ontwikkelt zich op een verbluffend snelle manier”, aldus Deschamps. Real, dat zich al met Eden Hazard, Luka Jovic en Eder Militao versterkte, wil de transfer nog niet bevestigen.

De 24-jarige Mendy komt nu nog uit voor Olympique Lyon, dat hem in 2017 voor 5 miljoen euro overnam van tweedeklasser Le Havre. Volgens Marca ligt nu in Madrid de transfersom van 50 miljoen euro klaar. De Spaanse krant weet ook dat Mendy, die door het leven gaat als de “Kylian Mbappé der linksback”, al medische testen aflegde in Madrid.

Na de interland tegen Andorra zal hij evenwel nog een tweede keer medisch getest worden. Real wil immers zeker zijn dat hij verlost is van de heupproblemen die hem vorig seizoen parten speelden.