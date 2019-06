Braziliaans Hooggerechtshof bekijkt of ex-president vrijgelaten kan worden

Het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft maandag beslist om de aanvraag van oud-president Luiz Inacio Lula da Silva (73) om de gevangenis te mogen verlaten, opnieuw te onderzoeken. Dat doet het na perslekken die twijfel zaaien over het anticorruptieonderzoek dat Lula achter de tralies deed belanden.

Het Hooggerechtshof had een eerder verzoek van de advocaten van Lula, die van 2003 tot 2010 Braziliaans president was, afgewezen. Hij zit sinds april 2018 een gevangenisstraf van acht jaar en tien maanden uit omdat hij van een bouwaannemer een appartement aan de Braziliaanse kust cadeau zou hebben gekregen. Dat zou een beloning geweest zijn omdat Lula miljoenencontracten had geregeld met Petrobras, het oliebedrijf dat door de Braziliaanse overheid gerund wordt.

Uit documenten waar de nieuwswebsite The Intercept nu de hand op heeft kunnen leggen, moet blijken dat de onderzoekers die Operatie Car Wash (Lava Jato) uitvoerden - een breed onderzoek naar corruptie dat al tot tientallen veroordelingen heeft geleid - meermaals getipt werden door rechter Sergio Moro. Hij was het die Lula uiteindelijk naar de gevangenis stuurde. De zaak maakte Moro razend populair in Brazilië, sinds januari van dit jaar is hij minister van Justitie onder president Jair Bolsonaro.

De gelekte documenten zouden niet alleen aantonen dat Moro de vereiste rechterlijke onpartijdigheid flagrant met de voeten trad, maar ook dat minstens een deel van Operatie Car Wash net bedoeld was om Lula van de macht te houden. Toen hij in beschuldiging gesteld werd, kon hij namelijk niet meer kandideren voor de presidentsverkiezingen die vorig jaar werden gehouden. Die werden uiteindelijk gewonnen door Bolsonaro, maar Lula was lange tijd de topfavoriet om (opnieuw) president te worden. Zijn aanhangers deden Car Wash altijd al af als een als apolitiek vermomd gerechtelijk onderzoek dat Lula en zijn Arbeiderspartij stokken in de wielen moest steken.

