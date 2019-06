Kind (2) overleden dat al vier dagen vastzat in put in India

In India is de tweejarige jongen overleden die al vier dagen vastzat in een put in de deelstaat Punjab. Dat hebben de lokale autoriteiten bekendgemaakt. Het nieuws heeft tot protestacties geleid van mensen die de hulpdiensten verwijten te laat in actie te zijn geschoten.

Fatehvir Singh viel donderdag in een put met een diepte van 33 meter en een diameter van slechts 23 centimeter. De put was door zijn familie gegraven om hun akkers te irrigeren, maar was sinds 1991 niet meer in gebruik. Het ongeval gebeurde toen het jongetje aan het spelen was.

Foto: AFP

Een lokale politicus verklaarde dinsdag dat “het kind niet meer in leven is”. De hulpdiensten zijn erin geslaagd hem omstreeks 5.00 uur lokale tijd opnieuw boven te halen, maar alle hulp kwam dus te laat.

Volgens buurtbewoners kwam de hulpverlening niet tijdig op gang wegens een gebrek aan technische ondersteuning. Er worden in Punjab nu wel maatregelen beloofd om open putten zoals die waar de kleine Fatehvir in terechtkwam, beter te beveiligen.

