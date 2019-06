Daarom is Aleksandar Mitrovic de Romelu Lukaku van Servië

Romelu Lukaku kan dinsdag zijn doelpuntenrecord bij de Rode Duivels nog verder aandikken in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Schotland. En hij is nog altijd maar 26. Straf, maar niet uniek. Bij Servië is Aleksandar Mitrovic evengoed bezig om zich in de geschiedenisboeken te spelen.

Het Belgische verhaal van ‘Big Rom’ is intussen gekend. Met 46 doelpunten in 80 interlands komt werkelijk niemand meer in de buurt van de spits van Manchester United. Bernard Voorhof, Paul Van Himst en Eden Hazard delen de tweede plaats met dertig interlanddoelpunten.

De Servische nationale ploeg won maandagavond met 4-1 van Litouwen. ‘Mitrogol’ nam twee doelpunten voor zijn rekening, terwijl nieuwbakken Real Madrid-spits Luka Jovic er ook eentje scoorde.

Serbia's goals vs Lithuania. Mitrovic x2, Jovic and Ljajic. pic.twitter.com/t7IXH5pMtE — Serbian Football (@SerbianFooty) 10 juni 2019

De 24-jarige Mitrovic speelde zijn 49ste interland voor Servië en scoorde zijn 25ste doelpunt voor de nationale ploeg. Daarmee is hij de top tien binnengedrongen. De ex-speler van Anderlecht is nog dertien goals verwijderd van nummer één Stjepan Bobek. Savo Milosevic staat tweede met 37 doelpunten voor Servië.

Mitrovic heeft dus nog een weg af te leggen die Lukaku intussen afgelegd heeft. Maar hij is goed op weg. Op z’n 24ste (en acht maanden) zat Lukaku aan 31 doelpunten in 66 interlands, waarvan 15 in oefenmatchen. Mitrovic zit op dezelfde leeftijd dus aan meer doelpunten per interland en minder in vriendschappelijke wedstrijden (9), matchen zonder inzet dus.

Per minuut scoort Lukaku meer bij de nationale ploeg, één goal per 103 minuten tegen eentje per 144 minuten voor Mitrovic. Beiden scoorden ook slechts één keer via strafschop en werden zowat de helft van hun wedstrijden gewisseld. Lukaku scoorde elf keer in zeventien matchen op een toernooi (WK (5), EK (2) en Nations League (4)), Mitrovic zeven keer in negen matchen (WK (1) en Nations League (6)).

Belgisch debuut

‘Mitrogol’ is dus nog niet van het niveau van Lukaku en Servië is België niet, maar hij kan bij de nationale ploeg wel knappe cijfers voorleggen. De spits maakte overigens op 18-jarige leeftijd zijn internationale debuut tegen de Rode Duivels. Op 7 juni 2013 in de WK-kwalificatie verloren de Serviërs met 2-1 in Brussel door goals van Kevin De Bruyne en Marouane Fellaini. Mitrovic werd toen na 69 minuten vervangen, Lukaku viel in de 82ste minuut in.