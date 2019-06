CLUBNIEUWS. Pech voor Anderlecht: “Andy Najar moet geopereerd worden”

Serieuze streep door de rekening van Anderlecht: zorgenkind Andy Najar zou volgens Hondurese media (opnieuw) geopereerd moeten worden. Bij Standard beweegt er nu al heel wat op transfergebied. Uw clubnieuws van de dag.

Anderlecht wil Najar zelf onderzoeken na onheilspellende berichten

Andy Najar blesseerde zich tijdens een oefeninterland met Honduras in aanloop naar de CONCACAF Gold Cup. De 26-jarige rechterflankspeler viel tegen Paraguay in na een uur, maar blesseerde zich aan de knie en moest kort voor affluiten opnieuw worden gewisseld. De blessure leek aanvankelijk niet ernstig maar een MRI-scan bracht een meniscusblessure aan het licht. Volgens het Hondurese “Diez TV” moet Najar geopereerd worden.

Anderlecht zou hem wel eerst zelf nog willen laten onderzoeken, maar dit is sowieso geen goed nieuws voor de blessuregevoelige flankspeler die als 26-jarige toch als een ervaren sterkhouder wordt beschouwd tussen de vele jonkies. Najar werd de voorbije jaren niet gespaard door blessures. Onder meer een gescheurde kruisband, een hamstringblessure en een bovenbeenletsel hielden hem lang aan de kant. Vorig seizoen kon Najar wel 30 matchen voor Anderlecht afwerken. (jug, vml)

Veel beweging bij Standard

Standard aast op Omar El Kaddouri (28), Marokkaans international en offensieve middenvelder bij PAOK Saloniki. Voorts zijn er verregaande gesprekken met de Kosovaarse international Amir Rrahmani, een 25-jarige centrale verdediger van Dinamo Zagreb. Die moet echter een kleine 2 miljoen euro kosten en geniet ook interesse van Amiens en Celtic Glasgow.

De Braziliaan Carlinhos (24) wordt tot het einde van het komende seizoen (2019-2020) uit aan Vitoria FC, de Portugese club heeft ook een aankoopoptie. In augustus 2017 verhuisde de aanvallende middenvelder van de Portugese club Estoril naar Luik voor een slordige 2,5 miljoen euro. Onder Ricardo Sa Pinto wierp de Braziliaan zich snel op tot vaste waarde maar afgelopen seizoen paste de Braziliaan niet in de plannen van Michel Preud’homme en zat hij vaker op de tribune dan in de selectie. Sinds januari voetbalde hij op uitleenbasis voor de Braziliaanse tweedeklasser Guarani Futebol Clube. (bfa, ssg)

Zweedse spits voor STVV?

STVV heeft een bod uitgebracht op de Zweed Marcus Rohden. In de Serie B scoorde de spits van Crotone drie keer in 29 matchen.

Zimbabwaanse middenvelder voor Essevee?

Zulte Waregem heeft interesse in middenvelder Marshall Munetsi (22) van Orlando Pirates. (jcs)

Antwerp laat Ibrahima Cissé niet los

De Belgische middenvelder Ibrahima Cissé (Fulham) staat nog steeds op de radar van Antwerp, dat hem in de vorige transferperiode ook probeerde los te weken.(dvd)