Interland van Rode Duivels is ten huize Martinez zo belangrijk dat hoogzwangere vrouw van bondscoach wel komt kijken

Beth Martinez, de vrouw van bondscoach Roberto Martinez, is vanavond aanwezig in het Koning Boudewijnstadion. Ze is van Schotse afkomst en wil deze wedstrijd dus zeker niet missen, ook al is ze hoogzwanger.

De verwachte zoon is voorzien voor één dezer dagen. “We spraken thuis sinds de wedstrijd tegen Kazachstan niet meer over voetbal, dat is zo afgesproken”, zei Roberto Martinez lachend. “Ach, met mijn vrouw valt het wel mee. Mijn schoonvader is fanatieker.”