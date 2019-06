De creatieve generalist: Wat als je alles graag doet?

Silvia Derom: “De meerderheid is eigenlijk generalist, de échte specialisten zijn in de minderheid.” Foto: Jobat.be

Dokter, piloot, lerares of politieman: velen van ons wisten als kind al wat ze wilden worden. Onze maatschappij richt zich dan ook heel erg op specialisten. Maar wat als je veel kunt en vooral: veel dingen graag doet. Misschien ben jij dan ook een multipotential of creatieve generalist? We spreken over het fenomeen met coach Silvia Derom, die er zich al jaren in specialiseert.

Wat hebben Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Steve Jobs en Florence Nightingale met elkaar gemeen? Het waren allemaal creatieve generalisten. “Ze zijn van alle tijden, leeftijden en culturen”, vertelt Silvia Derom. “Doorgedreven specialisme zien we trouwens pas opduiken op het einde van de achttiende eeuw toen productieprocessen werden geoptimaliseerd. Mensen gingen toen vaker voor iemand anders werken. Taken en arbeid werden meer en meer opgesplitst. Het doorgedreven specialist zijn, werd een nieuw ideaal.”

Toch is volgens Derom het tij aan het keren. “Er is duidelijk weer een shift aan de gang. We zitten in het kennis- en digitale tijdperk. De talenten van de creatieve generalist zijn meer dan ooit nodig: helikopterkijk, probleemoplossend vermogen, wendbaarheid, creativiteit, levenslang leren,…”

Is het generatiegebonden om creatieve generalist te zijn? Heeft de jongere generatie Y het bijvoorbeeld meer?

Silvia Derom: “Ik denk dat het van jonge mensen nog iets meer door de vingers wordt gezien. Zij krijgen dan bijvoorbeeld te horen: ‘Je bent nog jong, experimenteer nog maar wat en later kun je dan kiezen.’ De huidige generatie is volgens mij wat meer generalistisch omdat de tijdsgeest er nu ook (weer) rijper voor is.”

Hoeveel mensen mogen zich creatieve generalist noemen?

“Hier bestaan helaas geen cijfers over. Mijn hypothese is dat de meerderheid eigenlijk generalist is en de échte specialisten in de minderheid zijn. Als kind zijn we sowieso meer ‘generalistisch’ van aard en ik denk dat we dat met ouder worden gewoon leren wegduwen. Net zoals creativiteit eigenlijk. Dus zijn er vele mensen op de arbeidsmarkt die zich gedragen als een specialist omdat ze geleerd hebben dat dit de enige weg is naar succes en erkenning, waar ik het overigens niet mee eens ben natuurlijk. Volgens mij zijn er nog veel ‘onontdekte’ creatieve generalisten (lacht).”

