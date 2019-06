Mogelijk asbest vrijgekomen bij uitslaande woningbrand in Maasmechelen

Maasmechelen -

In een woning in Opgrimbie (Maasmechelen) heeft dinsdagochtend een zware uitslaande brand gewoed. Er vielen geen gewonden, maar mogelijk is bij de brand asbest vrijgekomen. De woning heeft immers een leien dak. Op het ogenblik dat de brand uitbrak, dinsdag rond 04.30 uur, was er niemand in het gebouw aanwezig. De brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg bluste het vuur.