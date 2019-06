Minstens zes migranten, onder wie twee kinderen, sterven voor kust Lesbos

In de Egeïsche Zee zijn minstens zes migranten, onder wie twee kinderen, om het leven gekomen toen de boot waarmee ze van Turkije in Griekenland probeerden te geraken kapseisde. Dat heeft de Griekse kustwacht meegedeeld. Het ongeval deed zich voor de kust van het eiland Lesbos voor.

Reddingswerkers slaagden er wel in 57 mensen levend uit het water te halen. Hun bootje was uit Turkije vertrokken, in de omgeving van het stadje Ayvalik.

Volgens het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR probeerden dit jaar al zo’n 9.700 migranten de overtocht van Turkije naar Griekenland te maken. De tocht is levensgevaarlijk, maar is voor veel migranten en vluchtelingen de enige manier om Europa te bereiken. In 2018 lieten 174 mensen het leven op de Egeïsche Zee.

