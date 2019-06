Gepensioneerde Mechelaar (72) komt om het leven tijdens Vespa-evenement in Hongarije

Mechelen - Philippe Withof, een 72-jarige man afkomstig van Mechelen, kwam afgelopen weekend om het leven tijdens een Vespa-evenement in Hongarije. De man kreeg mogelijk een hersenbloeding tijdens het rijden en knalde op een tegenligger.

Het ongeval gebeurde afgelopen zaterdag aan het Balatonmeer in Hongarije. Daar was dit weekend met de Vespa World Days een groot evenement aan de gang. Ruim 5.000 deelnemers, waarvan zo’n 100 Belgen, reden er met de Vespa rond.

Ook Philippe, samen met tien andere leden van de Classics Vespa Club Brussels. Om een nog onduidelijke reden week hij zaterdagmorgen plots van zijn rijvak af, waarna hij tegen een tegenligger botste. Volgens Het Laatste Nieuws kreeg Philippe nog de eerste zorgen toegediend door een Belgische agent, maar alle hulp kwam helaas te laat.

“Onder de Belgen is het natuurlijk het gespreksonderwerp”, vertelt ex-collega Ludo Mariën, die ook op het evenement aanwezig was. “Het duurde lang voor we echt wisten wat er gebeurd was. Als je het nieuws hoort, moet je toch even slikken. De vrienden van de man werden gelukkig goed opgevangen door de organisatie. Het evenement was perfect georganiseerd, helaas voor de man sloeg het noodlot toe.”

Philippe Withof laat een vrouw en twee kinderen achter. Zijn zoon Geert reisde intussen af naar Hongarije. De 72-jarige Withof was afkomstig van Mechelen maar verhuisde later naar Wolvertem. Daar was hij jarenlang rusthuisdirecteur, tot hij op pensioen ging. De man was een fervent motor- en Vesparijder. Hij richtte mee de Classic Vespa Club Brussels op.

Foto: rr

Foto: rr