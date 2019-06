Aan 162 km per uur naar huis “om te kuisen”

Gent - “Mijn cliënt wilde zo snel mogelijk naar huis om het huis te kuisen met zijn vrouw.” Dat was de uitleg van een advocaat tegen de Gentse correctionele rechter over een zware snelheidsovertreding.

Een man reed met zijn Porsche van zijn job in de Gentse haven naar zijn huis in Affligem tegen 162 per uur over de Gentse R4. De maximumsnelheid was er 90. De politierechter veroordeelde hem eerder al tot 45 dagen rijverbod.

“Te veel”, vond zijn advocaat. “Hij heeft een blanco strafregister terwijl hij 36.000 km per jaar rijdt. Dit was een accident de parcours. Mijn client was gehaast. Op vrijdagavond kuist hij altijd het huis.” Het ontlokte een glimlach bij de rechter. “Aha, een kuismaniak.” Ook in beroep vraagt het parket dezelfde 45 dagen rijverbod.