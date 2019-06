Een lucratieve transfer naar China of de woestijn voor Dries Mertens? Liever niet, vindt Kat Kerkhofs: “Het kan ook veel kapotmaken”

Dries Mertens gaat zijn laatste contractjaar in bij Napoli. De Rode Duivel is thuis in Napels, waar hij op handen wordt gedragen. Maar de voorbije jaren werd de 32-jarige aanvaller wel eens gelinkt aan een transfer, bijvoorbeeld naar China. “Voorlopig win ik de discussies”, zegt wederhelft Kat Kerkhofs in gesprek met Humo.

We zijn 16 februari 2019. De toonaangevende Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport wijdt een stuk aan de toekomst van Dries Mertens. “Toen Marek Hamsik tegen Sampdoria het publiek begroette, was het Dries Mertens die een daverend applaus vroeg voor zijn kapitein”, klinkt het. “Hier en daar zoemt al rond dat ook Mertens’ toekomst wel eens in China zou kunnen liggen. Maar tot bewijs van het tegendeel is Mertens ook degene die zei dat hij hoopt Hamsik van de troon te kunnen stoten als clubtopschutter van Napoli.”

Volgens onze informatie toen is de kans echter klein dat Mertens effectief naar het Verre Oosten zal trekken. Vorig jaar kreeg de Belg al een lucratief voorstel van het Chinese ­Tianjin Quanjian, maar dat sloeg hij toen af. Door toedoen van zijn Kat?

Foto: Isosport

“Ik snap dat...”

“Tegen het einde van een voetbalcarrière begint dat soort clubs zich te roeren. Ik snap dat het verleidelijk is”, aldus Kerkhofs in Humo. “Dries zegt: We moeten één of twee jaar opofferen, maar daarna zijn onze kleinkinderen veilig. Waarop ik: En dan? Die kleinkinderen zullen toch moeten werken? Eén of twee jaar is ook niet niks. Wij zijn mensen die het moeten hebben van ons sociaal leven, zon, terrasjes... Ik kan mij niet inbeelden dat we in China gelukkig zouden zijn. En dan is één jaar lang. Het kan ook veel kapotmaken. Zeg nooit nooit, en ik heb niks tegen de mensen die wél voor dat avontuur kiezen, maar voorlopig win ik de discussies.”

“Daarbij: neem mij mee naar Saudi-Arabië - waar ik het uit ethische bezwaren al moeilijk mee zou hebben - en ik vlieg meteen de bak in”, lacht Kerkhofs. “Ik zou gegarandeerd nietsvermoedend buitenkomen met blote schouders en een cocktail: écht iets voor mij! Maar vooraleer mijn uitspraken in de buitenlandse pers worden overgenomen: dit is geen uitnodiging voor clubs om méér geld te bieden, hè. Blijf weg met jullie riante bedragen!”

Foto: Photo News

Recordjager

Geen Chinees of Arabisch avontuur dus voor Mertens, zo lijkt het. Het seizoen begon nochtans minder voor onze landgenoot, die na onbetwistbare titularis te zijn onder Maurizio Sarri, terug op de bank belandde bij Carlo Ancelotti. “Ik had het even moeilijk om mijn plek te vinden in het tactische systeem, maar ik ben blijven doorzetten. We hebben een sterk aanvallend systeem dat goed werkt, denk ik. Met Ancelotti spelen we nog offensiever en nog directer en dat ligt me wel.”

Mertens, die sinds 2013 het truitje van Napoli draagt, maakte zaterdag zijn 109de doelpunt voor de club. Enkel Marek Hamsik (121) en de legendarische Diego Maradona (115) deden beter dan de Belg. “Ik ben blij nog te kunnen scoren, ik heb het record van Marek in mijn vizier.”

Mertens keek tevreden terug op zijn seizoen en geeft ook de ploeg een duim. “Het is niet simpel om opnieuw te bevestigen op een hoog niveau als er net een trainerswissel is doorgevoerd. Op dit moment kunnen we kijken naar de toekomst, want ik ben er zeker van dat we nog beter kunnen worden.”

