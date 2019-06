Belgische Inno-winkels volledig in Oostenrijkse handen

De Belgische warenhuisketen Galeria Inno, met zestien winkels, komt voor 100 procent in handen van de Oostenrijkse groep Signa. Die heeft daarover een akkoord bereikt met de Canadese keten Hudson’s Bay Company (HBC), waarmee het tot nu toe het eigenaarschap deelde.

De wijzigingen komen er iets meer dan een half jaar na de fusie van de Europese retail- en vastgoedactiviteiten van Signa (met het uithangbord Karstadt) en Hudson’s Bay (met de merknaam Kaufhof, waar ook Galeria Inno deel van uitmaakt). Signa kreeg in het fusiebedrijf 50,01 procent, de Canadezen hadden 49,99 procent.

De Oostenrijkse keten koopt HBC nu uit die joint venture uit, voor 1,5 miljard Canadese dollar (1 miljard euro). Signa krijgt dus de volledige controle over de Duitse winkels, en ook over de Belgische keten Galeria Inno, zo wordt in een persbericht gepreciseerd.

1,7 miljard

De Nederlandse winkels vormen een uitzondering. Die komen terug in handen van Hudson’s Bay. Dat zal “de opties bekijken” van het vijftiental winkels in Nederland, omdat de verkoop er niet aan de verwachtingen voldoet. Verschillende winkels zouden binnenkort mogelijk gesloten worden.

Vakbond CNV liet dinsdag weten zich zorgen te maken over het voortbestaan van de warenhuisketen Hudson’s Bay in Nederland.

Een groep aandeelhouders van Hudson’s Bay Company, die 57 procent van de aandelen in handen heeft, lanceerde maandag overigens een voorstel van 1,7 miljard Canadese dollar om het bedrijf van de beurs te halen. Het bod van 9,45 dollar per aandeel (bijna de helft meer dan bij sluiting van de beurs vrijdag) wordt door een onafhankelijk comité bij HBC bekeken.

