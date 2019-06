Gertjan De Mets hangt schoenen aan de haak en start “met volle goesting” aan nieuwe uitdaging bij AA Gent

Gertjan De Mets zet een punt achter zijn spelerscarrière. Dat bevestigt hij in een bericht op Instagram. De 32-jarige middenvelder blijft wel in het voetbal als video-analist en jeugdcoach bij AA Gent.

“Met trots blik ik terug op een mooie voetbalcarrière. Twaalf seizoenen lang heb ik het beste van mezelf gegeven, spelend voor warme clubs met passionele fans”, schrijft De Mets. “Bedankt aan alle ploegmakkers en stafleden met wie ik samenwerkte bij Club Brugge, KV Kortrijk, Zulte Waregem en Beerschot. Aan Clio en de kindjes, ouders, familie en vrienden dank je wel voor de jarenlange steun. Vandaag start ik met volle goesting een nieuwe uitdaging bij AA Gent, als video-analist en jeugdcoach. Tot snel!”

De Mets, een geboren Bruggeling, stoomde in 2007 vanuit de jeugd van Club Brugge door naar de A-kern van blauw-zwart. Daar kwam hij, mede door blessureleed, echter weinig aan spelen toe. Dat veranderde toen hij in 2010 naar KV Kortrijk verhuisde. De Mets speelde er tot 2017. Bij zijn volgende club Zulte Waregem kreeg hij opnieuw minder speelkansen. Essevee leende de middenvelder vorig seizoen uit aan Beerschot Wilrijk. Met de Ratten greep De Mets vorig seizoen net naast de promotie, al kan dat door de matchfixingaffaire nog veranderen. Hoe dan ook zal De Mets niet meer opdraven in 1A.