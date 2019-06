Brugge heeft genoeg (van) dagjestoeristen: “Drie keer zoveel toeristen als inwoners, dat kan niet meer”

Brugge gaat geen promotie meer voeren om dagjestoeristen te lokken naar de stad en beperkt ook het cruisetoerisme. Nu al lopen er soms drie keer zoveel toeristen als inwoners in de binnenstad. “We moeten de toestroom meer sturen als we willen dat het hier geen volledig Disneyland wordt”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

De laatste twee weken van vorig jaar liepen er gemiddeld 50 tot 60.000 per dag rond in de stemmige straatjes en was de toeristische overrompeling van Brugge compleet. “Dat zijn drie toeristen per inwoner ...