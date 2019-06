Huawei bouwt 5G in Spanje mee uit

De Chinese telecomgigant Huawei, in de Verenigde Staten op een zwarte lijst geplaatst, zal in Spanje een belangrijke rol spelen bij de opstart van het supersnelle mobiele internet 5G. Telecombedrijf Vodafone España zal op 15 juni in samenwerking met Huawei in vijftien Spaanse steden 5G in gebruik nemen. Ook de Zweedse netwerkuitruster Ericsson is bij de uitrol betrokken.

Spanje wordt een van de eerste Europese landen waar 5G commercieel wordt uitgerold.

Huawei is ‘s werelds grootste fabrikant van telecomuitrusting en de op een na grootste smartphoneverkoper. De Verenigde Staten hebben de Chinese telecomreus in mei op een zwarte lijst gezet. De VS vrezen dat Huawei in opdracht van de Chinese overheid spioneert, wat het bedrijf zelf ontkent.

5G is de nieuwste generatie mobiel internet. Er zijn momenteel nog maar weinig smartphones die 5G-compatibel zijn, maar de verwachting is dat de evolutie razendsnel zal gaan. Zo verwacht Ericsson dit jaar nog maar ongeveer 10 miljoen aansluitingen, maar binnen vijf jaar zouden dat er al 1,9 miljard zijn (vooral in Noord-Amerika en West-Europa). 5G zou dan goed zijn voor meer dan een vijfde van de aansluitingen wereldwijd, en meer dan een derde van het mobieledataverkeer.

