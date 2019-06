Bedrijf op Zaventem gehackt: 1.000 werknemers kunnen niet aan de slag, ook wereldwijd gevolgen

Brussel - ASCO Zaventem, dat vliegtuigonderdelen maakt voor onder meer Boeing en Airbus, is gehackt. De productie ligt stil tot woensdagavond, meer dan duizend werknemers kunnen daardoor niet aan de slag. Ook andere vestigingen van het bedrijf zijn getroffen.

ASCO is een Belgische onderneming dat zich focust op de luchtvaartindustrie met hoofdzetel in Zaventem en dochterondernemingen in onder meer de Verenigde Staten, Duitsland en Canada. Het bedrijf bouwt onderdelen voor vliegtuigen van Airbus en Boeing, en levert ook onderdelen voor de militaire vliegtuigen F-35 en A400M.

Op dinsdag ligt de productie van het bedrijf aan de Leuvensesteenweg in Zaventem echter zo goed als stil: een cyberaanval, die vermoedelijk al afgelopen weekend plaatsvond, zorgt ervoor dat meer dan 1.000 werknemers technisch werkloos zijn. Ook de andere vestigingen van het bedrijf zijn getroffen.

Overmacht

Wie verantwoordelijk is voor het hacken van de systemen en wat de precieze implicaties zijn, is nog niet duidelijk. Wel krijgen de werknemers een vergoeding. “De werknemers hebben maandag te horen gekregen dat ze dinsdag en woensdag technisch werkloos zijn door overmacht”, zegt vakbondssecretaris Jan Baetens (ACV-CSC Metea). “Hierdoor vallen ze gedurende die twee dagen terug op een werkloosheidsvergoeding. Als de technische problemen zijn opgelost, willen we met de directie bekijken of zij niet met een supplement over de brug willen komen ter compensatie van het inkomensverlies van de werknemers.”