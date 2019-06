Letse eurocommissaris Dombrovskis blijft op post

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis blijft de volgende vijf jaar op post in Brussel. De regering van Letland heeft de oud-premier opnieuw voorgedragen als eurocommissaris, zo kondigde Dombrovskis dinsdagochtend aan op sociale media.

Dombrovskis was van 2009 tot 2013 premier van Letland. Zowel in 2014 als in 2019 werd hij verkozen in het Europees Parlement, maar net als vijf jaar geleden is voor hem een functie weggelegd in het dagelijks bestuur van de Europese Unie.

De voorbije vijf jaar was Dombrovskis één van de zes vicevoorzitters in het team van voorzitter Jean-Claude Juncker, met bevoegdheid over de euro, sociale dialoog en financiële diensten. Het is aan de opvolger van Juncker om te bepalen of hij die portefeuille al dan niet behoudt.

Europees belang

Dombrovskis is net als huidig premier Krisjanis Karins lid van de conservatief-liberale partij Eenheid. Op Europees niveau behoort die formatie tot de christendemocratische en conservatieve Europese Volkspartij.

De nieuwe Europese Commissie gaat op 1 november aan de slag. Elke nationale regering mag een onderdaan als eurocommissaris voorstellen. Tijdens hun mandaat van vijf jaar mogen ze echter geen nationale instructies ontvangen en mogen ze enkel in het algemene Europese belang handelen.

(belga)