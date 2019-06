“Vervang uittredingsvergoeding voor politici door uitkering van 1.700 euro per maand”

Geef politici die na het verlaten van het parlement werkloos blijven 1.700 euro per maand en schaf de uittredingsvergoeding af. Dat stelt econoom Stijn Baert (UGent) voor nu er opnieuw wat discussie is over de uittredingsvergoeding van 175.356 euro die Siegfried Bracke (N-VA) opneemt.

Siegfried Bracke kondigde vorige vrijdag aan dat hij volledig stopt met politiek. De Kamervoorzitter raakte niet meer verkozen en geeft nu ook zijn zitje in de Gentse gemeenteraad op. In De Zevende Dag vertelde de oud-journalist zondag dat hij zijn uittredingsvergoeding van 175.356 euro zal opnemen. “Dit is een systeem, het bestaat en je hebt daar recht op.”

In De Ochtend op Radio 1 kwam econoom Stijn Baert nog eens terug op een voorstel dat hij al eerder deed. Hij pleit er nu opnieuw voor om het hele systeem van uittredingsvergoedingen grondig te herzien. “Ik zou politici die niet pensioengerechtigd zijn, maar het parlement moeten verlaten, toegang geven tot een werkloosheidsuitkering van ongeveer 1.700 euro per maand”, zegt Baert. Politici die de pensioengerechtigde leeftijd al bereikt hebben, krijgen gewoon toegang tot een niet oninteressant pensioen, zonder extra vergoeding.

Degressieve uitkering

Zo’n uitkering moet volgens Stijn Baert wel degressief zijn. Of anders gezegd: het instapbedrag is hoog, maar dat vermindert na verloop van tijd. “Uiteraard valt de uitkering weg zodra er een nieuwe baan wordt gevonden.”

Stijn Baert vindt dat systeem veel eerlijker dan het bestaande principe van uittredingsvergoedingen. “Een parlementair mandaat heeft een duidelijk begin en een duidelijk einde. In dat opzicht lijkt het dus vooral op een contract van bepaalde duur en is het niet vergelijkbaar met managers, die plots onaangekondigd moeten vertrekken.”