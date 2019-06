PVDA wil “een goeie rode, geen slechte, aangelengde rosé” in Wallonië

In Namen praat PS-voorzitter Elio Di Rupo voor de tweede maal met de PVDA over de mogelijke vorming van een nieuwe Waals regering. De extreem-linkse partij wil de donkerrode accenten uit haar programma in een mogelijk regeerakkoord vertaald zien. “We willen een goeie rode wijn, geen slechte rosé die met water is aangelengd tot bocht”, zei PVDA-kopstuk Raoul Hedebouw voor aanvang van het overleg.

Di Rupo en zijn partijgenoot Paul Magnette zijn bezig aan een tweede consultatieronde met de andere partijen die verkozenen hebben in het Waals Parlement. Het cdH komt niet meer aan bod, die partij kiest voor de oppositie. Met de MR was er vrijdag al een gesprek, Ecolo komt woensdag nog langs.

Meerderheidsakkoord

Hedebouw kwam dinsdag samen met PVDA-voorzitter Peter Mertens en Germain Mugemangango aan op het overleg. Hedebouw had vragen bij de timing van het overleg, luttele uren voor de nieuwe Waals parlementsleden de eed moeten afleggen. PS-kopstuk Paul Magnette stelde hem gerust: “We kunnen tot vanavond praten, zelfs heel de nacht”.

“We willen nog steeds een zo progressief mogelijk regering vormen”, zei Magnette. “Ik hoop echt dat we convergenties kunnen vinden met de PVDA en dat we hen kunnen overtuigen dat er wel degelijk iets ondernomen kan worden in Wallonië, met de Waalse middelen. Wat telt is wat we voor de mensen doen”, zei Magnette.

Als er geen meerderheidsakkoord gevonden kan worden met de PVDA, kan de PS nog altijd proberen een minderheidskabinet met Ecolo te vormen, gesteund door de PVDA, zei Magnette. “Die formule bestaat in negen van de 28 landen van de EU. Het is een ernstige piste, die het parlement meer rechten geeft”.

De PVDA waarschuwt wel dat het in dat scenario over elke tekst “geval per geval” zou onderhandelen.

