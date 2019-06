Homoseksualiteit niet langer strafbaar in Botswana

De hoogste rechtbank in Botswana heeft dinsdag beslist dat homoseksualiteit uit de strafwet moeten worden gehaald. Volgens een rechter is die bepaling “een relict uit het victoriaanse tijdperk”.

Volgens rechter Michael Leburu leidt de criminalisering van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht tot stigmatisering. De rechtbank in hoofdstad Gaborone moest zich over de zaak buigen nadat die aanhangig was gemaakt door een anonieme persoon, van wie om veiligheidsredenen enkel de initialen L.M. bekendgemaakt zijn.

Discriminatie

“Seksuele geaardheid is iets menselijks, het is geen modeverschijnsel. (...) Heteroseksuelen kunnen hun seksualiteit zonder problemen uitdrukken, maar hetzelfde geldt niet voor de eiser in deze zaak”, zei de rechter. Niet-hetero’s de rechten ontzeggen die hetero’s wel hebben, is discriminatie, luidde het.

Vorige maand sprak ook in Kenia het hooggerechtshof zich uit over de bestraffing van homoseksuele relaties, maar daar blijven die in de strafwet staan, zeer tot ongenoegen van de Afrikaanse LGBTQ-gemeenschap.

