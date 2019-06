Twee personen in levensgevaar na brand aan De Coninckplein in Antwerpen

Antwerpen -

In Antwerpen zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee personen levensgevaarlijk gewond geraakt door rookintoxicatie bij een brand in een hoekpand van het De Coninckplein en de Van Schoonhovestraat. Dat zegt de lokale politie. De twee, 24 en 60 jaar oud, waren naar het dak gevlucht en ademden daarbij erg veel rook in. De brandweer kon hen wel uit hun hachelijke situatie redden met een ladderwagen.