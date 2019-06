“Verkiezing van nieuwe premier verandert niets aan wat op tafel ligt”

De verkiezing van een nieuwe eerste minister in Groot-Brittannië “verandert niets aan wat er al op tafel ligt”. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. Op de uitspraken van kandidaat-leider voor de Conservatieve partij Boris Johnson van afgelopen weekend - dat hij de scheidingsfactuur van 39 miljard pond niet wil betalen - reageert de EU verder niet.

Nu Theresa May officieel is opgestapt, ligt de weg naar een nieuwe leider van de Conservatieve partij wagenwijd open. Boris Johnson is één van de tien genomineerde kandidaten. De flamboyante oud-minister van Buitenlandse Zaken zei afgelopen weekend in een interview met de krant The Sunday Times dat hij als hij verkozen wordt, niet van plan is de scheidingsfactuur van 39 miljard pond aan de EU te betalen. De betaling van de factuur was eerder al afgesproken met Theresa May.

Onaanvaardbaar

Volgens de Europese Commissie verandert de leiderschapsverkiezing in Groot-Brittannië “niets aan wat er al op tafel ligt”. Dat zei een woordvoerder dinsdagmiddag na afloop van het dagelijkse persmoment van de Commissie. “Iedereen weet wat op tafel ligt, dat is onderhandeld door de Commissie en goedgekeurd door alle lidstaten. De verkiezingen van een nieuwe eerste minister zal dat niet veranderen. Dat is een neen”, klonk het. Verder onthoudt de Europese Commissie zich van commentaar, klonk het.

Belgisch Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) noemde het in De Ochtend “onaanvaardbaar” dat Johnson de echtscheidingsfactuur van zich afduwt. Volgens Vautmans moet de betaling van de rekening juridisch afgedwongen worden.

(belga)