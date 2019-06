Verdachte over moord op Danti: “Vernam het via de televisie”

Genk - Op de derde dag van het assisenproces in Tongeren gingen speurders dinsdag verder met het overlopen van het onderzoek naar de dood van de 60-jarige Antonio “Toni” Danti uit de Vennestraat in Winterslag (Genk). De cokedealer en bingoverslaafde werd op 28 maart 2012 met maar liefst 52 steek- en snijletsels aangetroffen op het bed in zijn slaapkamer.

Beschuldigde in Tongeren is de 38-jarige Roberto S. uit Genk. Bij het relaas van de onderzoekers was te horen dat het appartement en de slaapkamer van Danti al danig gemanipuleerd waren voordat de politie ter plaatse was.

“Normaal zou je bij het aantreffen van een overleden en bebloed persoon onmiddellijk de hulp- of politiediensten bellen, maar dat was hier niet gebeurd. Vijf personen waren effectief nog in de slaapkamer van het slachtoffer binnengegaan. Ze zijn daar niet passief geweest. De 12-jarige buitenechtelijke dochter, de vriendin van Toni, zijn beste vriend, de overbuur en de broer van Toni. Drie van hen hadden Toni, die dood op het bed lag, nog aangeraakt en gekust. Ook het nachtkastje langs het bed van Danti, dat aanvankelijk verschoven was, bleek al terug geplaatst. Het kastje was ook doorzocht geweest”, vertelde speurder John Vanoirbeek van de federale gerechtelijke politie van Limburg.

Cafés

Er bleken onder meer twee gsm’s verdwenen, die achteraf wel gerecupereerd konden worden en vervolgens uitgelezen. Twee precisieweegschaaltjes om coke af te wegen waren ook al weggehaald. Verder hadden de personen gezocht naar sleutels, een portefeuille, geld en een mes. De beste vriend van Toni stelde dan voor de politie te verwittigen. “De overbuur was in de slaapkamer geweest, maar was achteraf gesommeerd het gebouw te verlaten. Deze persoon is meteen in verschillende cafés in het Genkse gaan vertellen wat hij gezien had en hoe hij Toni daar had zien liggen”, aldus de onderzoeker.

Na het aantreffen van de doodgestoken Danti deed immers het gerucht de ronde dat mogelijk de maffia achter de gewelddadige dood zat. Die hypothese had de beschuldigde ook al naar voren geschoven. De vriendin had tussen de potten en pannen in de keuken naar geld gezocht. “Toni had haar immers gezegd dat ‘als er met mij ooit iets gebeurt, dan is het geld voor u’ “, voegde speurder Vanoirbeek eraan toe. Zo had Danti ook een verstopplaats voor geld in een holte achter een plint. Advocate Katrien Van der Straeten, die Roberto verdedigt, had een spervuur aan vragen klaarliggen voor diezelfde politieman omtrent al die manipulaties op de plaats delict.

Souvenir

Het potentieel daadwapen, vermoedelijk een lang vleesmes, is nooit teruggevonden. De twaalfjarige dochter had wel een klein mesje meegenomen. Ze wilde dat als souvenir bijhouden. Hoewel Danti als cokedealer gekend was, zijn er ook geen verdovende middelen teruggevonden. De verdediging hekelde ook de verhoren van bepaalde getuigen die gedurende dit proces nog aan bod zullen komen. Voorzitter Dirk Thys begon de zitting dinsdag met enkele vraagjes aan Roberto. Hij wilde weten hoe Roberto de dood van Antonio had vernomen. “Via TV Limburg. Ik was verbaasd toen ik het hoorde,” zei Roberto. Ondanks dat hij Toni als vriend en cokedealer goed gekend had, was hij niet naar Toni’s begrafenis geweest. Dinsdagnamiddag vanaf 14.00 uur zullen de politiemensen verder gaan.

(belga)